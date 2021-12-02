Эксперт по похудению развенчала миф о “пустых калориях”

Однако, по словам психолога, следует понимать, что калории — это энергия, а “пустой” энергии не существует.

“Я не призываю есть только продукты глубокой переработки и фастфуд. Я предлагаю перестать делить еду на плохую и хорошую. Вся еда хорошая, просто для разных ситуаций подходит разная еда”, — говорит она.

Кроме того, нечастое добавление таких продуктов в рацион тоже имеет свои плюсы: цельные продукты способствуют хорошему насыщению, фастфуд — вносит разнообразие, а сладости и горячие напитки помогают получить удовольствие от приема пищи и оказывают согревающий эффект.