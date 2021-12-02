Ведьмак, Боба Фетт и немного секса. Лучшие сериалы декабря

Часть 1. Что-то новенькое

“Садоводы”

Триллер/комедия

Обычно HBO не оставляет громкие премьеры на последний месяц года, но в этот раз кабельный канал сделал исключение. “Садовники” — это потенциальный хит, который будет в начале сезона бороться за всевозможные сериальные награды, а в сентябре и за престижные “Эмми”. Четырехсерийный мини-сериал расскажет историю супругов Эдвардс в исполнении Оливии Колман и Дэвида Тьюлиса, обычных британцев, на заднем дворе которых были найдены тела давно убитых родителей женщины. Муж Колман, Эд Синклер, записал несколько часов интервью с реальной парой, которая настаивала на невиновности, а потом конвертировал материал в тру- крайм черную комедию. Режиссером “Садовников” выступил визионер Уилл Шарп, который в этом году уже обрадовал зрителей ярким байопиком “Кошачьи миры Луиса Уэйна”.