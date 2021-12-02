Ведьмак, Боба Фетт и немного секса. Лучшие сериалы декабря(6)
Часть 1. Что-то новенькое
“Садоводы”
Триллер/комедия
Обычно HBO не оставляет громкие премьеры на последний месяц года, но в этот раз кабельный канал сделал исключение. “Садовники” — это потенциальный хит, который будет в начале сезона бороться за всевозможные сериальные награды, а в сентябре и за престижные “Эмми”. Четырехсерийный мини-сериал расскажет историю супругов Эдвардс в исполнении Оливии Колман и Дэвида Тьюлиса, обычных британцев, на заднем дворе которых были найдены тела давно убитых родителей женщины. Муж Колман, Эд Синклер, записал несколько часов интервью с реальной парой, которая настаивала на невиновности, а потом конвертировал материал в тру- крайм черную комедию. Режиссером “Садовников” выступил визионер Уилл Шарп, который в этом году уже обрадовал зрителей ярким байопиком “Кошачьи миры Луиса Уэйна”.
“И просто так”
Современный сериальный бич — студийное желание воскресить, обновить и продолжить известные франшизы — затронул и культовую драмеди “Секс в большом городе”. Почти 18 лет спустя любимые героини возвращаются на малые экраны, хотя за это время они успели дважды покорить залы кинотеатров. Вернутся, увы, не все: в продолжении со слегка нелепым локализованным названием “И просто так…” не будет великой Саманты Джонс, отсутствие которой объяснят ссорой с Кэрри и переездом в Лондон. Ее заменят сразу две героини. Никакой уникальной или драматической завязки, кажется, не будет — нас снова ждет slice of life сериал о сексе, женской дружбе и жизни в современном Нью-Йорке.
“Станция одиннадцать”
Фантастика
Нет сомнений, что часть зрителей начнет закатывать глаза, когда услышит синопсис нового мини-сериала “Станция одиннадцать”, посвященного последствиям эпидемии смертельного вируса. Только это не наглая попытка по-быстрому осмыслить нашу реальность, а экранизация успешного романа Эмили Сент-Джон Мандел, которую начали снимать за несколько месяцев до того, как в нашей жизни появился COVID-19. По сюжету театральная труппа, путешествующая по США с шекспировскими постановками, пытается дать отпор некоему Пророку — самопровозглашенному мессии, который как-то связан с исчезновением друзей героев. Одна из главных причин ждать сериал — часть эпизодов срежиссировал Хиро Мурай, постановщик “Атланты” и клипов Childish Gambino, в том числе на песню This is America.
“Книга Бобы Фетта”
Фантастика
Disney прислушались к фанатам, которые в один голос заявляли, что “Мандалорец” — лучшее, что случалось с франшизой “Звездных войн” после покупки Lucasfilm Мышиным домом, поэтому приняли самое очевидное решение: начали активно доить сериал. “Книга Бобы Фетта” — это его первый из нескольких запланированных спин- оффов, который будет посвящен другому охотнику за головами, любимцу фанатов Бобе Фетте, всеми силами пытающемуся сделать себе имя в преступном мире. Главная сила “Мандалорца”, Джон Фавро и Дэйв Филони, выступят сценаристами и режиссерами сериала вместе с Робертом Родригесом.