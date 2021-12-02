Джигана хотят засудить за пропаганду гомосексуализма

Скандальные видео Джигана очень задели чувства председателя Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», психолога МГТУ им. Баумана Юрия Оболонского. Не исключено, что поражают ролики не его одного, однако, иск с требованием выдать миллион за нестерпимые нравственные страдания и моральный вред в Хорошевский суд отнес именно Юрий Владимирович. Речь в документе — про «петушков» и другие знаменитые высказывания рэпера.

«Гражданин Устименко Д.А., на мой взгляд, распространил информацию, направленную на формирование привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, а также с целью побуждения к определенным действиям, — считает Оболонский. — Совершил действия, воспринятые мною как пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних, что нарушает п. 4 ч. 2 ст. 5 ФЗ от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021). Кроме того, Джиган неоднократно оскорбил и унизил честь и достоинство как лично мое, так и охваченной данными постами аудитории, которая вынуждена была слушать и смотреть унизительные видео, поскольку подписаны на него, как на публичную личность и рэп-исполнителя, а также отца четырех малолетних детей».

Общественник уверен, что действия артиста направлены на подрыв традиционных нравственных ценностей, прежде всего семьи, как основы социальной системы. А это приводит к демографическому кризису, распространению бездетной, малодетной, монородительской семьи, и в конечном итоге — подрыву обороноспособности и суверенитета России.

Свои выводы Оболонский подкрепил мнением комиссии специалистов, которая провела лингвистическую экспертизу видеофрагментов роликов Джигана (и, вероятно, тоже морально страдала). Расходы за нее, кстати, Юрий Владимирович тоже хочет возложить на рэпера — а это не много ни мало еще 2200 евро. Иск, кстати, уже принят к производству, а первое заседание назначено на 22 декабря.

Наталья Шарова, юрист родительского комитета подтвердила данную информацию и заявила, что иск является правовым инструментом для того, чтобы популярным людям, которые забывают о границах нравственности, через суд и штрафные санкции напомнить об элементарных правилах поведения в обществе. «Медийные личности должны понимать, что на них лежит дополнительная ответственность за контент, который они публикуют, так как они являются лидерами общественного мнения и их поведение копируют подростки», — добавила Шарова.