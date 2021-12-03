Агата Муцениеце задумалась об усыновлении ребенка

Ранее Агата так объясняла свое решение: мол, опасается, что не сможет создать ребенку условия, в которых тот будет чувствовать себя по-настоящему родным.

«Это не просто веселое событие в твоей жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в тех или иных ситуациях», — говорила актриса.

О неготовности усыновить чужого малыша звезда говорила и минувшей весной. Хотя уверяла, что мечтает о третьем ребенке. Однако в последнее время Муцениеце стала более уверенной в себе, оставила прежние обиды в прошлом и пересмотрела взгляды на жизнь.

В недавнем выпуске авторского шоу брюнетка вновь поделилась мнением на тему усыновления: «Я всегда об этом мечтала, насмотревшись на Анджелину Джоли с приемными детьми. Мне казалось, что я обязательно возьму чернокожего ребенка. Чтобы у нас в семье было как можно больше разных детей, чтобы объединить народы. Меня эта мысль еще не покинула».

Тем не менее, 32-летняя Агата все еще в раздумьях. Теперь ее останавливает новый семейный статус. Ведь в прошлом году она со скандалом развелась с Павлом Прилучным.

«Сейчас вообще жизнь поменялась, — вздыхает звезда. — Не думала, что у меня не будет мужа. Вот когда найду нового, я это сделаю. Но опять же, мне кажется, у людей какие-то свои личные мотивы, не очень правильные для того, чтобы брать детей. Они как будто закрывают дырки ими. Кто-то притаскивает домой, как сумасшедший, животных, кто-то детей начинает усыновлять. Мама моей знакомой была такой. Она максимально уделяла внимание приемным, а кровным — нет. Они росли в обиде на мать. Мне казалось, у нее эгоистичная мотивация, чего быть не должно. Но я, может быть, какую-нибудь лялечку возьму».