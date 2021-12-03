20-летний сын погибшего Андрея Панина получил первую роль в кино

Панин, для которого роль в картине режиссера Михаила Расходникова стала дебютной, сыграл воспитанника детского дома. “Мой персонаж Литва — откровенный пацан. Возможно, он является неким альтер-эго и продолжением большинства юных ребят. Он может себе позволить дерзить, драться или, в конце концов, слишком открыто говорить о своих чувствах”, — сказал актер.

Одним из партнеров Панина по съемочной площадке стал Иван Охлобыстин. По сюжету, его герой Андрей Маст становится новым директором детского дома.

Одновременно с этим в учреждении появляется новая воспитанница Инна (Полина Ватага) — бесстрашная и бойкая девочка, которая быстро становится “своей” в компании самых дерзких детдомовцев. Директор, сам сирота, вводит жесткую систему наказаний, и дети во главе с лидером Литвой (Панин) устраивают бунт, чтобы показать взрослым, что именно они настоящие хозяева “детского дома”.

Также в картине сыграли народная артистка РФ Ирина Розанова, Екатерина Соломатина, Олег Васильков и Марина Клещева.

По словам создателей, “Недетский дом” — это “не очередная плаксивая история о брошенных детях, а фильм-вызов, фильм-призыв для каждого жителя нашей страны с требованием не оставаться в стороне от этой проблемы”. В широкий прокат картина выйдет зимой 2022 года.

Напомним, артист Андрей Панин известен по таким фильмам, как “Водитель для Веры”, “Бой с тенью”, “Бригада”. Он погиб в 2013 году в возрасте 50 лет. До сих пор нет определенности, что послужило причиной — несчастный случай или убийство.