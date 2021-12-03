5 способов похудения с помощью кофе

Выяснилось, что 2-4 чашки натурального кофе в день помогают организму быстрее сжигать запасенный жир. Однако для достижения максимального эффекта нужно соблюдать несколько простых правил.

Пить кофе после завтрака

Если выпить кофе на голодный желудок, он может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка, что очень опасно для тех, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта. Бодрящий напиток станет отличным дополнением завтрака. После первого приема пищи он вызовет кратковременный всплеск метаболизма, и утренние калории начнут сжигаться быстрее. Вдобавок ко всему этот процесс будет быстрее на 8-11 процентов на протяжении всего дня.

Выпивать чашку напитка за 40 минут до тренировки

Это даст возможность сделать занятия физическими упражнениями более эффективными. Кофеин даст энергетический импульс, который позволит активнее заниматься спортом, что приведет к сжиганию большего количества калорий.

Отказаться от кофе за четыре часа до сна

Полноценный сон — залог хорошего здоровья и один из способов поддержания красоты фигуры. Недостаток сна ведет к формированию опасных гастрономических привычек. Вместо здоровой пищи организм будет требовать более калорийной еды, которая может иметь в своем составе большое количество трансжиров. Кроме того, набору лишних килограммов способствует и кортизол, который активнее вырабатывается после бессонной ночи.

Отдать предпочтение черному кофе без жирных добавок

Молоко, сливки, сиропы и сахар, придающие кофе изысканный вкус, отрицательно отражаются на фигуре. Чтобы сбросить избыточный вес, от таких добавок лучше отказаться полностью.

Не превышать дозу

400 мл кофе в день не представляют угрозы для здоровья. Если эту дозу систематически превышать, то существует риск увеличения нагрузки на сердце, сосуды и нервную систему. При повышенной тревожности сложнее поддерживать хорошую форму.