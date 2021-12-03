Легендарная рок группа Uriah Heep выступит в Эстонии

Группа подарила миру такие рок-хиты как “Lady in Black”, “Gypsy” и “Easy Living”, создала за 50 лет 24 студийных альбома, продала 45 миллионов пластинок и вышла на сцену более 4000 раз. Uriah Heep — одна из старейших рок-групп в мире, которая все еще активно гастролирует. По словам лидера группы Мика Бокса, они смогли сломать барьеры между поколениями, на их концертах много молодой публики.

Uriah Heep обещает дать грандиозный трехчасовой концерт, на котором будут представлены лучшие достижения группы за пять десятилетий.

Uriah Heep была создана в Лондоне в 1969 году и была у истоков рок-музыки вместе с Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple. Именно этот квартет считается пионером хэви-метала, хард- и прогрессивного рока.

От своего дебютного альбома в 1970 году ”… Very ’Eavy … Very’ Umble” и до “Living the Dream” в 2018 удалось им сохранить свои характерный стиль. В своих недавних интервью группа сообщила, что скоро выпустит свой 25-й студийный альбом.

Билеты на таллинский концерт уже продаются в Piletilevi. Стоимость билетов от 33,80 до 98.80 евро.