В 92 года умерла актриса Нина Ургант

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в семье обрусевшего эстонца Николая Урганта. В 1940 году он будучи майором НКВД получил назначение в Даугавпилс, где семья встретила начало войны. Отец ушел на восток с отступающими войсками, семья же осталась в городе. Жители не сдали ее немцам, даже зная ее как “дочь чекиста”.

После войны активно занималась самодеятельностью, за что и получила прозвище “Нинка-артистка”. Это и стало ее судьбой: в 1948 году она поступила в Ленинградский театральный институт, по окончании которого год прослужила в ярославском театре, однако затем вернулась в Ленинград и была верна городу до конца жизни.

С 1954 года Нина Ургант была актрисой ленинградского театра им. Ленинского Комсомола, с 1962 — театра драмы им. Пушкина.

Первую большую роль в кино сыграла в фильме “Вступление” 1962 года (а первую роль вообще — в знаменитой “Укротительнице тигров” 1954 г.). Затем были “Мать и мачеха”, “Я родом из детства”, “Сыновья уходят в бой”, “Дни хирурга Мишкина”, “Воскресный папа”, “Сказка про влюбленного маляра” и другие. Самая известная роль Нины Ургант — в фильме “Белорусский вокзал”, где она исполнила песню “Нам нужна одна победа”. Изначально она должна была быть написана на музыку Альфреда Шнитке, но Булат Окуджава предложил свою мелодию — и она настолько понравилась композитору, что он сделал из нее марш, который до сих пор звучит на парадах Победы.

Сын Нины Ургант — актер Андрей Ургант, внук — телеведущий Иван Ургант. Также она является “четырехкратной” прабабушкой: две родные дочери есть у Ивана, два сына — у его сестры Марии.