03.12.2021, 16:13
ВИДЕО | Ничего себе червячок! Возле Новой Зеландии засняли восьмиметрового монстра(5)
ФОТО: screenshot - youtube
Ныряльщики, снимавшие видео у берегов Новой Зеландии, заметили необычное морское существо, напоминающее огромного восьмиметрового червя. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на сайт BGR.
Один из ныряльщиков, видеооператор Стив Хатауэй, сразу понял, что имеет дело с так называемой пиросомой — колонией безвредных беспозвоночных в общей оболочке. Хотя размер отдельных особей не превышает нескольких миллиметров, вся колония целиком может вырастать до нескольких метров в длину.
Хатауэй давно мечтал увидеть это существо. Вместе с другом он почти час плавал возле пиросомы и за это время сфотографировал и снял ее на видео.