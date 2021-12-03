ВИДЕО | Ничего себе червячок! Возле Новой Зеландии засняли восьмиметрового монстра

Один из ныряльщиков, видеооператор Стив Хатауэй, сразу понял, что имеет дело с так называемой пиросомой — колонией безвредных беспозвоночных в общей оболочке. Хотя размер отдельных особей не превышает нескольких миллиметров, вся колония целиком может вырастать до нескольких метров в длину.