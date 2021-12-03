Иосиф Пригожин предложил замену Александру Градскому на “Голосе” — и это не Валерия

“Если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Я вижу либо никого, либо Ларису Долину. Это мое мнение”.

Как отметил Пригожин, до конца текущего сезона “Голоса” не стоит кого-либо сажать на место Градского, это “было бы честно” по отношению к зрителям и подопечным новопреставленного композитора.

“Я бы никого не сажал. Оставил бы троих до конца сезона по крайней мере. Это было бы честно. Но те люди, которых отобрали, их нужно распределить между другими тремя. Либо взять Долину. Она просто босс музыки”, — подытожил свои мысли продюсер.

Напомним, что ближайшие две программы выйдут еще с участием Александра Градского: они были записаны еще в ноябре. А вот что делать с прямыми эфирами, не знает никто. Зрители могут только гадать, что предпримут Константин Эрнст и Юрий Аксюта. Среди возможных вариантов есть озвученный Пригожиным — распределить финалистам Градского между Агутиным, Биланом и Пелагеей. Есть и более символичный: пригласить прошлых победителей, в первую очередь Дину Гарипову. И показать таким образом, что по истечении 10 сезонов ученики уже готовы занять место учителя — и это может красиво завершить историю Александра Градского в "Голосе".