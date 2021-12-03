ВИДЕО | Благодаря нелепой татуировке женщина стала звездой Интернета

На размещенных в сети кадрах Холли объяснила, что развелась с мужем и решила сделать новое тату на предплечье, чтобы облегчить душевную боль. Девушка отправилась к своему знакомому мастеру, который уже сделал ей несколько рисунков на ее теле, и она осталась довольна результатом.

Для новой татуировки американка выбрала изображение в виде стопки книг, окруженной цветами. Холли отметила, что, когда пришло время переносить рисунок на кожу, мастер начал странно себя вести: его рука начала дергаться, а голова стала опускаться вниз, а затем он стал невнятно разговаривать и странно себя вести. В связи с этим, татуировка получилась неровной.

Девушка отметила, что после случившегося мастер несколько раз пытался связаться с ней, чтобы исправить неудачную работу, однако она отказалась. В ролике Холли показала получившееся тату: на кадрах видно, что линии выполнены хаотично и небрежно, и рисунок остался незаконченным.

Видео американки стало вирусным и набрало 4,1 миллиона просмотров и 573,7 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали ее в комментариях под публикацией. “Подай в суд на этого больного человека”, “Пожалуйста, скажите, что это шутка”, “Это абсолютно неадекватно. Может, он наркоман?”, “Сочувствую вам. Лучше избавьтесь от этого рисунка”, “Какой ужас”, — писали юзеры.