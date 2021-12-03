03.12.2021, 20:00
Российские священники назвали любимые фильмы ужасов(3)
ФОТО: screenshot - youtube
Представителям РПЦ “по долгу службы” приходится смотреть молодежные слэшеры, чтобы отвечать на вопросы детей и подростков. При этом сами священнослужители предпочитают фильмы, в которых заложена мысль о любви и самопожертвовании. Об этом сообщает радиостанция “Говорит Москва”, ссылаясь на данные киноканала “Настоящее Страшное Телевидение”.
Своими фаворитами российские священники назвали “Носферату, симфония ужаса” и “Кабинет доктора Калигари”, “Дракулу” Фрэнсиса Форда Копполы, “Американский оборотень в Лондоне”, “Изгоняющего дьявола”, а также два фильма режиссера Ари Астера — “Солнцестояние” и “Реинкарнация”.
Отметим, что "Носферату" в следующем году исполнится 100 лет, а у “Кабинета доктора Калигари” этот юбилей был в прошлом году.