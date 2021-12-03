Российские священники назвали любимые фильмы ужасов

Представителям РПЦ “по долгу службы” приходится смотреть молодежные слэшеры, чтобы отвечать на вопросы детей и подростков. При этом сами священнослужители предпочитают фильмы, в которых заложена мысль о любви и самопожертвовании. Об этом сообщает радиостанция “Говорит Москва”, ссылаясь на данные киноканала “Настоящее Страшное Телевидение”.