“Почему она выбрала меня?” Иван Ургант трогательно попрощался с ушедшей бабушкой

Иван Ургант был не единственным внуком Нины Николаевны, но самым любимым. Фактически, он вырос у нее на руках. Друзья и коллеги говорят, что именно от нее ему передался тот самый тонкий интеллигентный петербургский юмор, который так нравится зрителям. Сегодня для Ивана скорбный день.

“Что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. “Ванята, приезжай”, — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь, приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю”, — пишет Ургант.

По его словам, так крепко и глубоко он в жизни больше никогда спать не будет. Любимая бабушка, которую он называл по имени, всегда была с ним на связи. Она не раз признавалась, что внук каждый день звонит ей и делает все, что она попросит.

“А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый”, — пишет Иван.