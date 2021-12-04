Изгнанный из МХАТа режиссер Бояков обещает открыть свой театр — с деньгами и Бузовой

На своей страничке в Facebook продюсер и режиссер сообщил, что приступил к новому проекту. Он требует огромных вложений, но уже есть спонсоры и партнеры. Названия нового театра еще нет. Но Бояков пообещал его скоро объявить. Весной — первые спектакли. Осенью — полноценный репертуар.

В программу театра, вероятно, войдут и постановки, которые планировались еще во МХАТе, например, спектакль “Скупой” по Мольеру с Леонидом Якубовичем. А также спектакли, уже вышедшие на мхатовской сцене. Это прежде всего “Лавр”. “Мы либо купим на него права, либо просто сделаем новую редакцию. Наши попечители ведут переговоры с МХАТом”, — сказал Бояков. Начинает репетировать спектакль “Снежная королева” режиссер Рената Сатириади, сам Эдуард Бояков поставит спектакль по роману Андрея Рубанова “Хлорофилия”. Запланирован спектакль по роману Федора Достоевского “Братья Карамазовы”.

Партнерами, по словам Боякова, могут стать бывшие попечители МХАТа (группа УГМК и “Институт культурной политики”), МТС и писатель Захар Прилепин. После ухода Боякова из МХАТа Совет попечителей прекратил сотрудничество с театром, которым сегодня руководит Владимир Кехман.

“Идеи, творческое братство, энергию, содружество поколений, добрые традиции художественного театра мы берем с собой. Глупость, некомпетентность, торгашество, инерцию рабства, чиновническую чванливость, подлость и предательство — оставляем за спиной, — написал Бояков в FB. — Сегодня, мы зовем друзей, партнеров и зрителей, которые знают, что сохраняя веру и традицию, можно строить новое и актуальное, можно получить шанс оставить что-то живое после себя”.

Если Боякову удастся увести с собой часть труппы МХАТа, это можно считать вторым расколом легендарного некогда театра. Первый состоялся в 1987 году, когда Олег Ефемов предложил разделить театр на две труппы, что вылилось в разделение на два театра, оба из которых некоторое время назывались “МХАТ“ — только “ефремовский” носил имя Чехова, а “доронинский” Горького (как и до этого “общий” театр). В дальнейшем МХАТ им. Чехова чуть изменил название и стал МХТ, что слегка уменьшило путаницу. В этом году там тоже сменилось руководство, художественным руководителем стал Константин Хабенский.