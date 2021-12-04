Полезные свойства питья воды, о которых вы могли не знать

Главное отличие талой воды от обычной заключается в расположении молекул, рассказала остеопат Юлия Баздырева. В талой воде молекулы упорядочены, благодаря чему ей гораздо легче вступать в реакцию с клетками организма, а органам куда проще ее “впитывать”.

Отдельно специалист отмечает, что ключевое свойство талой воды для человека — это ее чистота. В ней отсутствуют хлориды и соли, а ее применение ускоряет обмен веществ и помогает выводить из организма токсины. К тому же талая вода способствует улучшению памяти, сна, иммунитета и стимулирует повышение работоспособности. Также, по словам Баздыревой, она хорошо помогает людям с болезнями кожи и помогает замедлять старение организма в целом.

Талую воду стоит употреблять после размораживания, но не допускать, чтобы ее температура превышала 10°C. Если пить ее в нагретом виде, то температура должна быть не больше 37°C, чтобы вода могла сохранить свои полезные свойства.