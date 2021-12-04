Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг

“В апреле София Михайловна лежала в неврологическом отделении московской больницы имени Юдина. Там в то же время находилась с подозрением на инсульт актриса Светлана Светличная. Но если звезда “Бриллиантовой руки” лежала в общей палате, то Ротару находилась в ВИП-корпусе, в отдельном боксе. Туда, кроме врачей и медсестер, никто не мог войти”, — рассказали изданию источники в медицинских кругах.

Впрочем, концертный директор Ротару Сергей Лавров заверил, что серьезных проблем со здоровьем у “хуторянки” нет. “Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии, — рассказал он. — Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года. Годы идут… А тремор у Ротару всегда был. От волнения. Несмотря на свой статус и многолетнюю карьеру, она перед каждым выступлением переживает. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода…”