ВИДЕО | “F...ck you, sir”: Антон Долин неудачно пообщался с Ридли Скоттом

Так, Долин выразил мнение, что новая картина выглядит более реалистичной, чем такие киноленты Скотта, как “Царство небесное” и “Робин Гуд”. “Сэр, пошел ты. Спасибо большое, но пошел ты (в оригинале использовано грубое ругательство. — РБК)”, — неожиданно ответил Скотт.

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, оценил эту странную реакцию британского кинорежиссера. Своим мнением BadComedian поделился в беседе с РЕН ТВ. Возможно, его оскорбило то, что Долин назвал предыдущие картины режиссера менее реалистичными, чем его последняя работа “Последняя дуэль”, о которой и шла речь в интервью, — полагает Баженов.

“Я не понимаю, что вызвало такую реакцию. Вопрос воспринялся как какая-то агрессия или что? Я в этом плане не понимаю, почему это произошло, чем вызвана такая агрессия Ридли Скотта. С другой стороны, Ридли Скотту уже сколько лет, и он известен своим характером. Возможно, ему что-то послышалось. Тут вообще непонятно”, — высказался BadComedian.

Ну а Гарик Харламов не упустил возможность постебаться над несоответствие слов Скотта и их переводом в субтитрах.

Картина “Последняя дуэль” с Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером и Джоди Комер в главных ролях вышла в прокат в конце октября. По информации “Кинопоиска”, при бюджете $100 млн кинолента на сегодняшний день собрала лишь около $29 млн.

Ранее в интервью журналу Hollywood Reporter Скотт выразил мнение, что в невысоких сборах фильма виноваты “чертовы миллениалы”. По его словам, поколение, воспитанное мобильными телефонами, не хочет, чтобы его чему-то учили.