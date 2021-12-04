ВИДЕО | ТОП-20 самых ожидаемых сиквелов, приквелов и спин-оффов 2022 года

"King’s Man: Начало"

Приквел к серии фильмов об агентах британской секретной организации King’s Man лишился Колина Ферта, но приобрел Рэйфа Файнса и Стэнли Туччи. В новой части расскажут о формировании агентства. В фильме появятся персонажи Эрика Яна Хануссена и Григория Распутина.

"Крик"

Фильм ужасов «Крик 4» вышел на экраны в 2011-м, так что поклонники франшизы ждали продолжения десять лет, вытерпев одноименный сериал, разбитый на две разные истории про убийц в маске. В пятой части «Крика» на экраны вернется актриса Нив Кэмпбелл, сыгравшая во всех фильмах о Крике. Она исполняет роль главной героини Сидни Прескотт — «ангела смерти», вокруг которой умирают люди. Девушка навещает родной город, чтобы разобраться с убийствами, которые совершил человек в маске. Интересно, что новый фильм "обнуляет" нумерацию - и вместо "Крика 5" это опять будет "Крик".

"Аббатство Даунтон: Новая эра"

Первый фильм — продолжение одного из самых премированных сериалов современности. Съемки «Аббатства Даунтон» в 2015-м посещала Кейт Миддлтон, и говорят, что сама королева Великобритании Елизавета II с удовольствием смотрела все серии проекта. Сюжет второго фильма разворачивается на фоне неожиданной новости: вдовствующая графиня Вайолет Кроули стала владелицей виллы на юге Франции. Также зрителей ждет свадьба одного из главных героев и, конечно, английский стиль в каждом кадре.

"Смерть на Ниле"