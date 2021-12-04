ВИДЕО | ТОП-20 самых ожидаемых сиквелов, приквелов и спин-оффов 2022 года
Если не произойдет чего-то крайне неприятного (например, очередных мутаций вируса), наступающий 2022-й окажется богат на кинопремьеры — режиссеры представят как новые картины, так и перенесенные из-за эпидемических ограничений. 5-tv рассказывает, какие фильмы нового года ждут больше остальных. Мы выделили те из них, которые являются продолжениями, предысториями или ответвлениями уже известных нам историй.
"King’s Man: Начало"
"Крик"
"Аббатство Даунтон: Новая эра"
"Смерть на Ниле"
Кеннет Брана возвращается к истории сыщика Эркюля Пуаро — как и в «Убийстве в Восточном экспрессе», в новом фильме Брана выступит и режиссером, и исполнит главную роль. Пуаро раскроет дело об убийстве на круизном теплоходе «Карнак». «Смерть на Ниле» ждут не только из-за первоисточника (фильм — экранизация одноименного романа Агаты Кристи), но из-за актеров. В картине появятся Галь Гадот («Чудо-женщина»), Роуз Лесли («Игра престолов»), Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»). После долгих обсуждений создатели решили оставить в картине и Арми Хаммера — в 2021-м несколько девушек обвинили звезду «Агентов А.Н.К.Л.» в каннибализме и садизме, что отрицательно повлияло на его контракты.
"Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
Съемки третьей части «Фантастических тварей» начались в 2018-м. Создательница Вселенной Гарри Поттера, Джоан Роулинг, принимала участие в работе над сценарием и ревностно относилась к попыткам создателей коммерциализировать картину. Сюжет держат в секрете, но из прошлых частей логично предположить, что в новом фильме профессор Альбус Дамблдор отправит зоолога Ньюта Саламандера и его друзей расправиться с темным волшебником Геллертом Грин-де-Вальдом. В фильме снимутся Эдди Редмэйн и Джуд Лоу. К актерскому составу присоединится Мадс Миккельсен. Звезда «Ганнибала» сыграет Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа, которого лишили роли из-за скандала с бывшей супругой Эмбер Херд.
"Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия"
На проект о докторе Стрэндже киностудия Marvel возлагает большие надежды. Глава Marvel Studios Кевин Файги не раскрывает сюжет, но уточняет, что новый фильм тесно связан с событиями сериалов «ВандаВижен» и «Локи», а также фильмом «Человек-паук: Нет пути домой». По замыслу продюсеров, «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» станет большим фильмом со множеством страшных сцен. Поклонники вселенной отмечают, что все больше проектов четвертой фазы киновселенной выходят за рамки типичных «супергеройских фильмов», и новая картина, скорее всего, не станет исключением.
"Топ Ган: Мэверик"
"Джон Уик 4"
Киану Ривз вернулся к роли Джона Уика в четвертой части боевика о бывшем наемнике. Выход картины планировали в мае 2021-го, но перенесли на конец весны 2022-го из-за пандемии. Подробности сюжета неизвестны, но создатели пообещали зрителям, что финал будет несчастливым. С другой стороны, еще в августе прошлого года была анонсирована пятая часть. Вот и гадай теперь, как это сочетается. Неужели опять убьют собачку?! Или Джон Уик вернется в родную Беларусь, где попадет в руки Лукашенко?
"Мир Юрского периода: Господство"
"Миньоны: Грювитация"
"Базз Лайтер"
"Тор: Любовь и гром"
Четвертый фильм, посвященный богу грома Тору, снимает автор фильма «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити. Известно, что новая часть — адаптация комикса «Могучий Тор», где способности бога грома перейдут физику Джейн Фостер, ее сыграет Натали Портман. Но главным героем останется Крис Хемсворт. После событий фильма «Мстители. Финал» его персонаж Тор остался со Стражами Галактики, так что и в новой части они прибудут на Землю вместе. Тору, Джейн и другим героям предстоит сразиться с таинственным злодеем, роль которого исполнит Кристиан Бэйл.
"Неудержимые 4"
Поклонники франшизы уверены, в «Неудержимых» из-за внушительного актерского состава сюжет отойдет на второй план. Создатели пока не раскрыли подробности сценария, но уже известны актеры, задействованные в проекте. К своим персонажам вернулись Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В фильме появятся звезда «Трансформеров» Меган Фокс, актер «Крестного отца 3» Энди Гарсия и рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent.
"Миссия невыполнима 7"
Сюжет новой картины о приключениях супершпиона Итана Ханта держат в секрете. К ролям вернулись актеры, известные по прошлым фильмам франшизы. Том Круз, Винг Рэймс и Саймон Пегг исполнят роли оперативников, Ребекка Фергюсон — бывшего агента МИ-6.
"Хэллоуин заканчивается"
С одной стороны, не хочется верить, что Хэллоуин действительно закончится. С другой стороны, истории уже почти полвека, пора и честь знать. Даже Фредди и Джейсон ушли на покой, а Майкл Майерс живее всех живых и даже пережил самого себя из перезапуска Роба Зомби. Джон Карпентер вернул франшизу к истокам, отменив все предыдущие продолжения — поэтому героине Джейми Ли Кертис на седьмом десятке лет придется вновь сразиться с маньяком. Хотя это означает, что и сам Майерс стареет. И если его, как выяснилось, не берут ни ножи, ни пули, может быть, он внезапно просто умрет от сердечного приступа или от старости? Согласитесь, к такому финалу ни один фанат не готов. Это будет просто революцией в жанре слэшера!
"Человек-паук: Через вселенные 2"
Кажется, есть два персонажа, историю которых можно перезапускать бесконечно — Бэтмен и Человек-паук. Последний всеми силами сценаристов собирается совместить истории "пауков" через фокусы Доктора Стренджа с параллельными вселенными. Но параллельно с этим (извините) развивается и мультяшная история, где использованы свои параллельные вселенные (еще раз извините). О сюжете второго мультфильма пока ничего не известно. Понятно, что будет весело, а "пауков" станет еще больше.
"Флэш"
"Черная пантера: Ваканда навсегда"
К сиквелу «Черной пантеры» появилось дополнительное внимание после того, как в августе 2020-го стало известно о смерти Чедвика Боузмана от рака. Многие критики предполагали, что Marvel Studios закроет линию с королем Т’Чалла, роль которого исполнял Боузман. Мантию Черной Пантеры могла бы примерить сестра правителя Ваканды Шури, как это было в комиксах. Но пока неизвестно, кто станет новой Черной Пантерой. Продюсеры говорят, что в знак уважения оставят роль Т’Чаллы за Чедвиком Боузманом, а в новом фильме сосредоточатся на сестре короля, других персонажах и государственном устройстве Ваканды. Майкл Б. Джордан может вернуться к роли Киллмонгера, заклятого врага Черной Пантеры.
"Аватар 2"
Нового «Аватара» поклонники ждали 13 лет. Режиссер Джеймс Кэмерон разрабатывал сценарий с командой семь месяцев и занимался второй и третьей частями «Аватара» одновременно. В сиквеле фильма Джейк Салли остался жить на Пандоре в окружении народа на’ви и возлюбленной Нейтири. Ему предстоит защитить семью и друзей от бизнесменов с Земли, желающих нажиться на ресурсах прекрасного мира. К роли Джейка вернется Сэм Уортингтон. Также в фильме появятся Сигурни Уивер и Стивен Лэнг — их героев «оживят» благодаря Древу Душ.
"Аквамен 2"
Первый «Аквамен» стал самым успешным фильмом вселенной DC, так что продюсеры занялись съемками сиквела еще до того, как «Аквамен» закончился в прокате. Сюжет второго фильма пока неизвестен. К роли принца Атлантиды вернулся Джейсон Момоа, а рыжеволосую Меру снова сыграла Эмбер Херд. Решение оставить актрису в картине восприняли негативно: в сети появились петиции и обращения к создателям с просьбой уволить Эмбер из проекта в связи с ее судебным делом против Джонни Деппа.
Добавим, что все может измениться: график примерный. И помимо коронавируса на него могут повлиять и другие финансовые соображения. Например, мировые премьеры вторых "Аватара" и "Аквамена" назначены на один день — 15 декабря. Возможно, кому-то придется подвинуться.
Бонус
Кроме перечисленных фильмов, на 2022 запланированы: "Мы — монстры 2", "Шкатулка дьявола: Пробуждение зла", "Джиперс Криперс: Возрожденный", "Чудаки навсегда", "Безумная свадьба 3", "Агент 117: Из Африки с любовью", "Соник 2", "Проклятие плачущей: Безвременье", "Блондинка в законе 3".