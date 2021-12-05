Лолиту не пустили в самолет, приняв за трансвестита

По словам певицы, на китайском границе ее приняли за трансвестита и не хотели пускать на рейс без дополнительной беседы, для которой специально пригласили переводчика.

“Взяли паспорт, там фамилия “Милявски”, пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили”, — вспомнила артистка.