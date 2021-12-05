Депутат и актриса Елена Драпеко сравнила Оксимирона с поэтами “серебряного века”(7)
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко послушала третий студийный альбом Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) “Красота и уродство”, после чего поделилась своими впечатлениями. Ее отзыв цитирует радиостанция “Говорит Москва”.
Драпеко подчеркнула, что в новом альбоме рэпера нашлись вещи, которые ей понравились, однако были моменты, с которыми она не могла согласиться по идеологии. “У него есть безусловное достоинство — он очень литературно грамотен, он талантлив. (…) Я слышала такое же: это начало 20-го века, Семен Кирсанов, Хлебников, даже Маяковский. Это все из этой серии. Только тогда это было без аккомпанемента”, — сказала Драпеко.
Депутат отметила оппозиционные мотивы в песнях рэпера, но назвала их провокациями, на которые призвала не поддаваться. “Интеллигенция во все времена была оппозиционна любой власти — хоть царской, хоть советской, хоть современной — это нормально”, — объяснила артистка.