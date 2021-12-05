Депутат и актриса Елена Драпеко сравнила Оксимирона с поэтами “серебряного века”

Драпеко подчеркнула, что в новом альбоме рэпера нашлись вещи, которые ей понравились, однако были моменты, с которыми она не могла согласиться по идеологии. “У него есть безусловное достоинство — он очень литературно грамотен, он талантлив. (…) Я слышала такое же: это начало 20-го века, Семен Кирсанов, Хлебников, даже Маяковский. Это все из этой серии. Только тогда это было без аккомпанемента”, — сказала Драпеко.