Вредные привычки, “убивающие” суставы и кости

Первой ошибкой является постоянное ношение неудобной обуви, в том числе с каблуком. По словам специалиста, все это ведет к смещению центра тяжести, дополнительной нагрузке на позвоночник, на суставы, ухудшению кровообращения и питания суставной ткани.

Вторая ошибка — это однотипная, долгая сидячая работа. Если это постоянное занятие человека и нет возможности его сменить, нужно взять себе за правило каждый час делать зарядку.

Также люди часто допускают переохлаждене, что ведет к обострению воспалительных процессов.

Многие злоупотребляют мясом, алкоголем, белым хлебом, сахаром. Это так называемые продукты-закислители, которые вымывают из костей, зубов и суставов щелочной минерал кальций. Чтобы этого избежать, в рацион нужно вводить натуральные щелочные продукты — зелень, фрукту, спаржу и натуральные нутрицевтики с щелочными минералами.

Кроме этого Ищенко назвала причиной болезней опорно-двигательного аппарата рацион с дефицитом витаминов и минералов.