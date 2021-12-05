ФОТО | Ольга Орлова тайно вышла замуж

Ольга Орлова объявила о замужестве, а также поделилась снимками с торжества. “Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня”, — писала она в личном блоге.

Как оказалось, пара зарегистрировала отношения еще 27 сентября. Экс-солистка “Блестящих” объяснила, почему держала радостную новость в секрете: “Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!”

О своих чувствах к любимому она готова кричать: “Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!”

Фанаты Ольги тут же поздравили ее со знаменательным событием: “Какая красивая пара! Берегите друг друга, дай вам Бог счастья”; “Ура! Очень за вас рада”; “От души поздравляю. Вы всегда мне очень нравились!”

Так как певица неохотно рассказывает о личной жизни, известно лишь имя и род деятельности ее избранника. Супругом Орловой стал бизнесмен по имени Валерий.

“Я очень счастлива! У меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви моих хвостиков! Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно было только мечтать”, — делилась артистка еще в прошлом году.