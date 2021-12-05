05.12.2021, 17:50
Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн(7)
ФОТО: screenshot - youtube
Создатель “Кинотавра”, продюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.
“Марк умер час назад в больнице на Таганке”, — сказал собеседник агентства. “Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил”, — подтвердила супруга Рудинштейна Наталья.
Марк Рудинштейн в 2003 году был удостоен звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 2000 году ему вручили золотую медаль ЮНЕСКО имени Федерико Феллини “За вклад в развитие национального кино”.
Он является создателем и продюсером кинофестивалей “Кинотавр” и “Кинотаврик”, организатором кинопремии “Золотой овен”.