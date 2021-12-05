Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн

“Марк умер час назад в больнице на Таганке”, — сказал собеседник агентства. “Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил”, — подтвердила супруга Рудинштейна Наталья.

Марк Рудинштейн в 2003 году был удостоен звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 2000 году ему вручили золотую медаль ЮНЕСКО имени Федерико Феллини “За вклад в развитие национального кино”.

Он является создателем и продюсером кинофестивалей “Кинотавр” и “Кинотаврик”, организатором кинопремии “Золотой овен”.