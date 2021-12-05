После фейкового доноса “патриотов” Следственный комитет проверит тексты Noize MC и Оксимирона на экстремизм

“Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной “группы патриотов”, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что эти исполнители “пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов”. Кроме того, в их творчестве усмотрели “попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности”.

Бастрыкин поручил после проверки дать произошедшему соответствующую правовую оценку.

Позднее выяснилось, что автор "доноса" Дмитрий Якушев хотел пошутить. "Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», - заявил он.