Умер музыкант, работавший с группами “Сплин” и “Колибри” Олег Эмиров

Сегодня в соцсети появилась печальная новость — из жизни ушел музыкант Олег Эмиров, чье имя неразрывно связано с группами “Сплин”, “Колибри” и другими известными проектами, — скорбит “СтарХит”. Помимо этого Олег работал над музыкальным оформлением программ НТВ. Он создал темы программ "Сегодня", "Центральное телевидение", "Чудо техники", "Еда живая и мертвая" и других.