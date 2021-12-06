06.12.2021, 10:04
Умер музыкант, работавший с группами “Сплин” и “Колибри” Олег Эмиров(1)
Фото: Архив «СтарХита»
Сегодня в соцсети появилась печальная новость — из жизни ушел музыкант Олег Эмиров, чье имя неразрывно связано с группами “Сплин”, “Колибри” и другими известными проектами, — скорбит “СтарХит”. Помимо этого Олег работал над музыкальным оформлением программ НТВ. Он создал темы программ "Сегодня", "Центральное телевидение", "Чудо техники", "Еда живая и мертвая" и других.
Трагическое известие широкой публике сообщили коллеги 51-летнего Эмирова по группе «Колибри». «У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек», — говорится в публикации.
По предварительной информации, причиной смерти Эмирова стали его проблемы с сердцем.