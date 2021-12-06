Ситуация уникальна. Как быть “Голосу” без Градского, решат правообладатели из Голландии

У Первого канала осталось не так много времени, чтобы определиться с дальнейшей судьбой “Голоса”. 10 декабря в эфир выйдет последний выпуск шоу, в котором успел сняться Александр Градский. Дальше — прямые эфиры. К делу уже подключилась голландская компанию Talpa — владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice. Именно она придумали оригинальный формат проекта и продала франшизы в 67 стран.

Ситуация, которая произошла в русской версии, печальна и уникальна: ранее правообладателям не приходилось сталкиваться со смертью наставников прямо в период шоу. А правила у “Голоса” достаточно жесткие, поэтому каждое отступление от них должно быть согласовано.

“Российские продюсеры сейчас пытаются найти выход, согласовывают с голландцами возможные сценарии. Все очень долго и кропотливо. Окончательное решение примет правообладатель, — рассказал источник на съемочной площадке. — Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвертое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным”.

Они, кстати, не против данного развития событий, только вот не все ученики Александра Борисовича согласны с таким поворотом. “Готова ли я, что перейду в другую команду? Конечно, нет, и мне бы не хотелось, — говорит Татьяна Качурина. — Я хочу с гордостью нести знамя команды Градского! Для меня невероятно значимо, что он повернулся ко мне и открыл путь на большую сцену. Столько было планов… Я уже так обрадовалась, что надо мной теперь будет наставник — нет, не только в проекте “Голос”, по жизни. Только-только почувствовала это отцовское плечо, и для меня большой удар, что все так произошло”.