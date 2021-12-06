11 “ленивых” способов похудеть(1)
Правил для похудения по большому счету два — больше двигаться и меньше есть. Оба выполнять довольно проблематично — особенно если работа сидячая. Оказывается, есть способы сбросить вес не только сидя, но и лежа. Иногда можно буквально ничего не делать! Подробнее — в обзоре “МК”.
1. Перейти на зеленый
Имеется в виду зеленый чай. Один из самых ленивых способов похудеть — расслабиться в удобном кресле и хотя бы раз в день выпивать чашку горячего зеленого чая . Исследование, опубликованное в Canadian Pharmacists Journal, показало, что в среднем люди, пьющие зеленый чай, теряли на 7,7 фунтов больше веса, чем те, кто не пьет чай, за 12-недельный период.
“Пейте зеленый чай с лимоном”, — советует специалист по комплексному питанию Хизер Хэнкс , врач-диетолог из USARX.com . “Это не только улучшает вкус зеленого чая, но и увеличивает биодоступность антиоксидантных соединений в зеленом чае, которые помогают вам похудеть, что, по сути, делает чай более эффективным”, — говорит Хэнкс.
2. Хорошо высыпаться
Что может быть более ленивым занятием для похудания, чем семь-восемь часов спокойного сна? Регулярные занятия — отличный способ контролировать уровень гормонов голода. “Недостаток сна отбрасывает гормоны голода и сытости”, — говорит Паула Добрих, магистр здравоохранения, RDN , зарегистрированный диетолог-диетолог и владелица Happea Nutrition . “Когда мы недосыпаем, у нас больше тяга к высококалорийной пище”.
3. Сон в холоде
Некоторые исследования показывают, что воздействие низких температур на ваше тело активирует бурые жировые клетки для сжигания большего количества жира, говорит эксперт по фитнесу Даррен Стин , победитель конкурса Next Greatest Trainer в Америке в 2015 году и владелец FatlossLifestyle.com . Стин предлагает несколько ленивых способов вызвать дрожь во всем теле, например, установить термостат на 60 градусов, особенно тот, который контролирует температуру в спальне. Уменьшайте его на два градуса в неделю, пока ваше тело к этому не привыкнет. Более холодная спальня также улучшает качество сна, что влияет на потерю веса и дает дополнительную мотивацию двигаться дальше на следующий день, — говорит Стин.
4. Ешьте больше натуральных сладостей
Поощряйте здоровое питание, заменяя наполнители для конфет свежими фруктами. Это способ научить свой мозг сосредоточиться на добавлении здоровой пищи в свой рацион вместо того, чтобы думать о том, чего вы лишаете себя, стратегия, называемая “ накопление привычек”, предлагает зарегистрированный диетолог-диетолог Грейс А. Дероча, доктор медицинских наук , национальный представитель с академии питания и диетологии . Например, вырежьте шоколадные Деды Морозы и леденцы (чистый сахар) и замените их чем-нибудь естественно сладким, например клементинами . Добавляйте вещи, которые “полезны для вашего тела, чтобы вы не всегда убирали вещи”, — говорит Дероча.
5. Попросите свой рождественский коктейль в высоком узком стакане
Скорее всего, вы сэкономите значительное количество калорий за счет коктейля, подаваемого в “каменном” стакане. Исследование, проведенное в 2005 году в BMJ, показало, что форма стакана влияет на размер наливаемого напитка, когда бармены делают алкогольные напитки . Исследование показало, что бармены, как правило, наливают в широкие “каменные” бокалы на 28 процентов больше алкоголя, чем при смешивании напитков в высоких “хайбол”. Закажите праздничное настроение в высоком узком стакане (и остановитесь на одном напитке).
6. Идти гулять
Быстрая прогулка по кварталу поможет вам избежать переедания. Исследования показывают, что если вы будете заняты своим умом, это поможет избавиться от соблазна поесть.
7. Не волнуйтесь
“Стресс оказывает сильное влияние на вес, потому что он может заставить нас хотеть больше сладкой и жирной пищи или нарушить регуляцию голода и сытости”, — предупреждает Добрих. Попробуйте медитацию, которая только выглядит так, будто вы ленились.
8. Ешьте полноценный завтрак
Как говорит специалист по спортивному питанию Ванесса Спина , автор книги Keto Essentials и владелица Ketogenic Girl, чтобы удержать праздничные килограммы в страхе, сбалансированный завтрак является ключевым . Один из способов добиться этого — сочетать углеводы с белком с каждым приемом пищи. “Белок является наиболее подавляющим аппетит макроэлементом, поскольку он содержит 9 незаменимых аминокислот”, — говорит Спина. Сочетая углеводы с белком, вы в конечном итоге будете меньше есть. “Например, если вы едите целые фрукты, такие как банан, сочетайте их с одной или двумя столовыми ложками орехового масла”, — говорит Спина. Или замените хлопья на яичный омлет или протеиновый смузи с как минимум 30 граммами протеинового порошка для вашего первого приема пищи в день.
9. Наслаждайтесь десертным коктейлем с высоким содержанием белка
Вместо калорийного рождественского тирамису и гоголя-гоголя побалуйте себя вкусным, насыщающим протеиновым смузи. Смешайте 1 большой замороженный банан, 1 стакан молока кешью, 3 больших кубика льда, 1 мерную ложку шоколадного порошка сывороточного протеина, 2 ст. какао-порошок, 1 ст. крупка темного шоколада, щепотка морской соли и ¼ ч. л. экстракт мяты перечной.
10. Не беги, катайся
Во время курортного сезона часто бывает сложно найти время и мотивацию для занятий спортом . “Помните, что не все тренировки нужно выполнять в тренажерном зале”, — говорит сертифицированный личный тренер Джейк Диксон.
“Поднимите что-нибудь. Найдите что-нибудь тяжелое в своем доме и прогуляйтесь с отягощением”. Или используйте такие сезонные виды спорта, чтобы повысить частоту сердечных сокращений и сжечь праздничные калории:
- Катание на коньках: 294 калории
- Беговые лыжи: 293 калории
- Ходьба на снегоступах: 336 калорий
- Лепка снеговика: 144 калории
11. Вырвитесь из своего кокона
По словам Хаггинса, многие люди избегают праздничных вечеринок и семейных встреч в это время года, потому что они запускают эмоциональные модели питания , чтобы справиться с чувством одиночества и разобщенности. Она рекомендует бороться со стремлением к кокону. Используйте встречи как возможность поднять настроение и подтвердить свою способность составить план, как избежать переедания перед лицом семьи и еды.