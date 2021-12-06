11 “ленивых” способов похудеть

1. Перейти на зеленый

Имеется в виду зеленый чай. Один из самых ленивых способов похудеть — расслабиться в удобном кресле и хотя бы раз в день выпивать чашку горячего зеленого чая . Исследование, опубликованное в Canadian Pharmacists Journal, показало, что в среднем люди, пьющие зеленый чай, теряли на 7,7 фунтов больше веса, чем те, кто не пьет чай, за 12-недельный период.

“Пейте зеленый чай с лимоном”, — советует специалист по комплексному питанию Хизер Хэнкс , врач-диетолог из USARX.com . “Это не только улучшает вкус зеленого чая, но и увеличивает биодоступность антиоксидантных соединений в зеленом чае, которые помогают вам похудеть, что, по сути, делает чай более эффективным”, — говорит Хэнкс.

2. Хорошо высыпаться

Что может быть более ленивым занятием для похудания, чем семь-восемь часов спокойного сна? Регулярные занятия — отличный способ контролировать уровень гормонов голода. “Недостаток сна отбрасывает гормоны голода и сытости”, — говорит Паула Добрих, магистр здравоохранения, RDN , зарегистрированный диетолог-диетолог и владелица Happea Nutrition . “Когда мы недосыпаем, у нас больше тяга к высококалорийной пище”.

3. Сон в холоде

Некоторые исследования показывают, что воздействие низких температур на ваше тело активирует бурые жировые клетки для сжигания большего количества жира, говорит эксперт по фитнесу Даррен Стин , победитель конкурса Next Greatest Trainer в Америке в 2015 году и владелец FatlossLifestyle.com . Стин предлагает несколько ленивых способов вызвать дрожь во всем теле, например, установить термостат на 60 градусов, особенно тот, который контролирует температуру в спальне. Уменьшайте его на два градуса в неделю, пока ваше тело к этому не привыкнет. Более холодная спальня также улучшает качество сна, что влияет на потерю веса и дает дополнительную мотивацию двигаться дальше на следующий день, — говорит Стин.

4. Ешьте больше натуральных сладостей