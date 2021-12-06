Вячеслав Добрынин появился на публике впервые после инсульта

Вячеслав Добрынин поразил публику внешним видом. Знаменитый музыкант сейчас крайне редко выходит в свет, многие его не узнали. А после признания звезды многое его поклонники не могут сдержать слез, о чем и делятся в соцсетях.

“Заранее прошу прощения, что я говорю не очень уверенно. Восстанавливаюсь после тяжелой болезни. Впервые за два года я вошел в студию. То, что здесь происходит — для меня праздник”, — сказал Вячеслав Григорьевич в шоу “Суперстар. Возвращение” на телеканале НТВ.

75-летнему композитору был посвящен целый выпуск программы. Когда-то его называли “Мистер Шлягер” (так он назвал и свою группу), ведь его песни всегда становились хитами. “Синий туман”, “Не сыпь мне соль на рану”, “Незабудка“ — артист написал около 1000 песен.

Напомним, в 2018 году артиста экстренно госпитализировали в клинику. Тогда поползли слухи о том, что у звезды случился инсульт. Музыканту потребовалась долгая реабилитация.

Добрынин признавался, что перестал посещать светские мероприятия и пить спиртные напитки. Если раньше он позволял себе ложиться спать под утро, а потом спать о обеда, то теперь живет по строгому режиму дня. Правильно питается. “У меня была борьба за здоровье, возраст, сами понимаете. Надо было пройти это испытание”, — вспоминал Добрынин.