Следственный комитет от конфуза спасут настоящие “стукачи”

Общественное движение “Ветераны России” пообещало “по-настоящему” обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить творчество рэперов Noize MC (Иван Алексеев) и Оксимирона (Мирон Федоров). Так руководитель организации Ильдар Резяпов отреагировал на признание блогера Дмитрия Якушева в шутливом обращении в СК. Заодно досталось и самому Якушеву: “Непозволительно господину Якушеву выражаться в такой форме”, — считает Резяпов. “Я думаю, что дополнительная проверка рэперам не помешает, чтобы они были в тонусе и не забывали, где они живут — на территории России, и что непозволительны провокации, которые мы будем пресекать”, — заявил активист.

Идею поддержала и депутат Елена Драпеко, на днях сравнивавшая творчество Оксимирона с произведениями поэтом “серебряного века”. “Пусть проверяют. Для этого есть экспертиза литературная, экспертиза искусствоведческая. У них слава богу полно этих экспертов. Закажут экспертизу и все поймем, потому что это невозможно оценить ни чиновнику, ни нам с вами. А специалисты могут сказать. Проверка может быть начата по проводу заявления или, может быть, каким-то другим причинам. А этот, который заявил, будет думать в следующий раз что нести”, — сказала Драпеко.