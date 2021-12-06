Филипп Киркоров набрал почти сотню штрафов. Грозит ли ему арест?

Наказание может грозить артисту по каждому из выписанных протоколов. Соответствующая статья предусматривает санкции в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы, от оплаты которой уклонились (при этом может составлять не менее одной тысячи рублей), административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

Это прокомментировал адвокат Александр Добровинский , который на этот раз (в отличие от дела Ефремова) представляет интересы нарушителя ПДД. Добровинский отметил, что неоплаченных штрафов у Киркорова нет, а сам исполнитель с удивлением узнал о перспективе ареста. Сейчас исполнитель планирует разобраться в ситуации.

Позднее высказался и сам Киркоров. Он не только подтвредил, что чист перед законом, но еще и пригрозил подать в суд на портал Госуслуг, через который и происходила оплата: "Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я все всегда оплачиваю. Если вы хотите подробности узнать, какие наши будут следующие действия, то что, например, портал госуслуг не справляется с нагрузкой, то будем подавать встречный иск. Портал госуслуг подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас все чисто".