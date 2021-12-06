Стартовала Неделя эстонской музыки(2)
5 декабря в новом зале Эстонской академии музыки и театра стартовал фестиваль «Неделя эстонской музыки», организованный Музыкальной академией и Эстонским союзом исполнителей.
Четыре фестивальных концерта посвящены творчеству четырех композиторов разных поколений — Артура Лембы, Эйно Тамберга, Эстер Мяги и Эркки-Свена Тюйра. Популярные и незаслуженно забытые мелодии представят публике лучшие эстонские музыканты — исполнители на струнных и духовых музыкальных инструментах, пианисты, перкуссионисты и вокалисты.
В их числе теноры Оливер Куузик и Юхан Тралла, сопрано Арете Керге, скрипачи Мари Полль, Ханс Кристиан Аавик, Арво Лейбур, виолончелисты Теодор Синк, Индрек Леватегия, пианисты Ивари Илья, Стен Хейноя, Ингели Лайв-Ярви (гобой), Индрек Вау (труба), Тоомас Вавилов (кларнет), Хейго Розин (ударные) и многие другие.
“Эстонская музыка чрезвычайно богата и разнообразна, но ее значительная часть практически незнакома местной публике, — отмечает художественный руководитель фестиваля, виолончелист и председатель Эстонского союза исполнителей Хенри-Давид Варема. — Причина кроется в том, что творчество отечественных композиторов исполняется реже, чем зарубежные произведения, и многие достойные сочинения остались без своего слушателя. Цель фестиваля — изменить такое отношение”.
Правление Эстонского союза исполнителей при отборе работ исходило из того, чтобы исполнение этих произведений было живым воплощением эмоций в музыке, подарив публике незабываемые впечатления. И хотя в программе фестиваля нет недостатка в популярной музыке, зрителям предстоит также услышать малоизвестные и даже ранее неизвестные произведения. В таких случаях исполнителям нередко приходится “оживлять” ноты на основе рукописных материалов композитора. Например, так звучит “Фортепианный квинтет” Артура Лембы. “Исполнение менее сыгранных произведений открывает для исполнителя больше возможностей и одновременно налагает огромную ответственность. Музыкант становится исследователем, который делится своими открытиями с другими”, — говорит пианист и заместитель руководителя союза исполнителей Стен Лассманн, который заявлен среди исполнителей на фестивале.
“Неделя эстонской музыки могла бы стать частью непрерывной традиции в концертной жизни Эстонии”, — надеется глава союза Хенри-Давид Варема. — Благодаря фестивалю мы можем делиться с широкой аудиторией своим богатым творческим наследием и высокоуровневым искусством интерпретации”.
Авторские вечера фестиваля эстонской музыки пройдут 7, 9 и 11 декабря выступят соответственно: Эркки-Свен Тюйр, Эйно Тамберг и Эстер Мяги.