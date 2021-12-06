Стартовала Неделя эстонской музыки

“Эстонская музыка чрезвычайно богата и разнообразна, но ее значительная часть практически незнакома местной публике, — отмечает художественный руководитель фестиваля, виолончелист и председатель Эстонского союза исполнителей Хенри-Давид Варема. — Причина кроется в том, что творчество отечественных композиторов исполняется реже, чем зарубежные произведения, и многие достойные сочинения остались без своего слушателя. Цель фестиваля — изменить такое отношение”.

Правление Эстонского союза исполнителей при отборе работ исходило из того, чтобы исполнение этих произведений было живым воплощением эмоций в музыке, подарив публике незабываемые впечатления. И хотя в программе фестиваля нет недостатка в популярной музыке, зрителям предстоит также услышать малоизвестные и даже ранее неизвестные произведения. В таких случаях исполнителям нередко приходится “оживлять” ноты на основе рукописных материалов композитора. Например, так звучит “Фортепианный квинтет” Артура Лембы. “Исполнение менее сыгранных произведений открывает для исполнителя больше возможностей и одновременно налагает огромную ответственность. Музыкант становится исследователем, который делится своими открытиями с другими”, — говорит пианист и заместитель руководителя союза исполнителей Стен Лассманн, который заявлен среди исполнителей на фестивале.