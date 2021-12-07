Телеканал Duo 7 предупреждает: на Эстонию надвигается остросюжетный ”Шторм”

По сюжету Сергей Градов и Юрий Осокин — полицейские неподкупные и бескомпромиссные, несмотря на давление начальства, продажных чиновников и нечистых на руку бизнесменов. Осокин руководит убойным отделом, Градов — отделом по борьбе с коррупцией и расследует громкое дело о хищении денежных средств, связанное с обрушением крыши на открытии Дворца спорта. Во время этой трагедии погибают дети, но кандидат в мэры Крюков, ответственный за проект, избегает наказания, вместо него на скамье подсудимых оказываются его заместитель и главный инженер. Борец за справедливость Градов делает все, чтобы добиться ареста настоящего виновника. Но внезапно к самому следователю приходит беда: любимая женщина Марина попадает в больницу. У нее тяжелая форма гепатита С, необходима срочная пересадка печени за рубежом.

Оплатить лечение сотруднику правоохранительных органов не по карману. Градов попадает в ситуацию, когда нужно делать выбор: либо потерять самого близкого человека, либо спасать, поступившись своими принципами. Решение принимается молниеносно, у следователя как будто переключается внутренний тумблер. Перейдя на темную сторону, некогда честный мент начинает брать взятки, обманывать и даже убивать — “Шторм” налетает на зрителя с бешеной скоростью.

Изворотливый ум и годы работы в правоохранительных органах делают Градова неуловимым. И только его друг Осокин из убойного отдела начинает догадываться, кто стоит за чередой загадочных преступлений и убийств. Никаких доказательств нет, но для Осокина становится делом чести вывести давнего друга на чистую воду.

Вынужденных проверить свою дружбу на прочность полицейских в “Шторме” сыграли Александр Робак и Максим Лагашкин. Актеры уже много лет дружат и в реальной жизни, поэтому им было особенно интересно стать частью столь драматического сюжета.