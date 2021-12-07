Телеканал Duo 7 предупреждает: на Эстонию надвигается остросюжетный ”Шторм”

По сюжету Сергей Градов и Юрий Осокин — полицейские неподкупные и бескомпромиссные, несмотря на давление начальства, продажных чиновников и нечистых на руку бизнесменов. Осокин руководит убойным отделом, Градов — отделом по борьбе с коррупцией и расследует громкое дело о хищении денежных средств, связанное с обрушением крыши на открытии Дворца спорта. Во время этой трагедии погибают дети, но кандидат в мэры Крюков, ответственный за проект, избегает наказания, вместо него на скамье подсудимых оказываются его заместитель и главный инженер. Борец за справедливость Градов делает все, чтобы добиться ареста настоящего виновника. Но внезапно к самому следователю приходит беда: любимая женщина Марина попадает в больницу. У нее тяжелая форма гепатита С, необходима срочная пересадка печени за рубежом.
Оплатить лечение сотруднику правоохранительных органов не по карману. Градов попадает в ситуацию, когда нужно делать выбор: либо потерять самого близкого человека, либо спасать, поступившись своими принципами. Решение принимается молниеносно, у следователя как будто переключается внутренний тумблер. Перейдя на темную сторону, некогда честный мент начинает брать взятки, обманывать и даже убивать — “Шторм” налетает на зрителя с бешеной скоростью.
Изворотливый ум и годы работы в правоохранительных органах делают Градова неуловимым. И только его друг Осокин из убойного отдела начинает догадываться, кто стоит за чередой загадочных преступлений и убийств. Никаких доказательств нет, но для Осокина становится делом чести вывести давнего друга на чистую воду.
Вынужденных проверить свою дружбу на прочность полицейских в “Шторме” сыграли Александр Робак и Максим Лагашкин. Актеры уже много лет дружат и в реальной жизни, поэтому им было особенно интересно стать частью столь драматического сюжета.
Режиссер восьмисерийного триллера Борис Хлебников (“Аритмия”, “Обычная женщина”) изначально ставил целью снять сериал с очень сложными и запутавшимися героями, потому что в жизни нет ничего однозначного. В своих интервью режиссер признавался, что не верит и в честных ментов. Так и в “Шторме” ни одного из героев нельзя назвать плохим или хорошим. Они обычные люди, которым под натиском сложных жизненных обстоятельств приходится идти на сделку с совестью.
Тяжелобольную невесту главного героя Марину в сериале сыграла Анна Михалкова. Сама жизнь вышибает умную и ироничную преподавательницу психологии на темную сторону, где она встречается со своими внутренними демонами. После пересадки печени Марина должна принимать тяжелые препараты, которые подавляют иммунитет и оказывают негативное влияние на психику. В сериале Анна Михалкова настолько самоотверженно изображает человека на пике острой маниакальной депрессии, что моментами на нее действительно становится страшно смотреть. За роль в “Шторме” Анна Михалкова получила “Золотого орла” как лучшая актриса, а сам сериал стал лучшим в 2019 году по мнению ведущих российских кинокритиков.
Снимался “Шторм” в Санкт-Петербурге и его окрестностях. И хотя съемочная группа опасалась питерской слякоти, январь 2019 года порадовал киношников морозами. Тревожность и особое настроение снежному видеоряду придают детали в черно-красном цвете. Такую необычную постановку кадра придумал оператор Алишер Хамидходжаев, вдохновившись рисунками Эдварда Мунка.
Укутывайтесь в плед поуютнее и погружайтесь в современную историю о выборе и судьбоносном поступке, о дружбе и предательстве, о том, на что способен пойти человек ради любви. Приятного просмотра!
Смотрите сериал “Шторм” по будням в 21.05, после выпуска новостей Rus.Postimees на Duo 7.