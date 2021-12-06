Вина не будет! "Вдове Кобзона" отказали в регистрации

Новость о задумке Кобзона-младшего столь необычным образом монетизировать статус собственной матери появилась в феврале этого года. Сама Нелли Кобзон не увидела в этой бизнес-идее “ничего такого”. Разве что оговорилась, что сама шампанское не пьет, предпочитая ему красное вино.

Но еще тогда Нелли Кобзон упомнянула, что когда идея обсуждалась в узком семейном кругу, сын певца начал с того, что марка “Вдова Клико” очень популярна и стоит воспользоваться этой формулой. Недуивительно, что Роспатент тоже догадался, откуда ноги растут.

Удивительно другое: все это произошло после летнего приказа президента России, согласно которому игристое вино, произведенное в России, может называться шампанским, а произведенное где-нибудь в Шампани — нет. Это так изумило Союз домов шампанского Франции, что он пригрозил приостановкой поставок своей продукции в Россию, а Moet Hennessy объявили об этом без лишних предупреждений. Потом, впрочем, передумали. На этом фоне вполне можно было ожидать и “Вдовы Кобзона”, и даже российской “Вдовы Клико”.