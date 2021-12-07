Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии

Все это время появлялась противоречивая информация о самочувствии 56-летней певицы. Причем подробности были одни страшнее других. Сегодня представители исполнительницы наконец-то решили развеять слухи. В личном блоге звезды они написали, как на самом деле обстоят дела.

“Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома). Ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений”, — делятся источники.

Представители отметили, что в палату Хлебниковой все же пускают посетителей, однако исключительно тех, кто является членом семьи. Они также добавили: никто кроме них не может дать достоверную информацию о самочувствии певицы.

“Давайте вместе наберемся терпения, и будем ждать скорейшего восстановления Марины Арнольдовны! Спасибо каждому кто поддерживает! Мы все видим!” — говорится в сообщении.

Поклонники поспешили поддержать кумира в комментариях. “Мариночка мы с тобой. Скорейшего тебе выздоровления. Возвращайся быстрей”; “Все правильно. Выздоровления Мариночке”; “Все будет хорошо. Обнимите дорогую Мариночку за нас. Мы ее любим”, — пишут пользователи Сети.