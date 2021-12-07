Марк Рудинштейн запретил приглашать Леонида Ярмольника на свои похороны

Рудинштейн признавался, что в советские годы и затем в России знал всех выдающихся деятелей кино и театра, но не спешил дружить с ними. Каждый тянул одеяло на себя и на этой почве у них возникали конфликты. «Я к ней не имею отношения. Я никогда не дружил с этими людьми. Я не дружил с Янковским. И с Ярмольником — хотя он вцепляется в тебя как клещ. Я никогда не был из их тусовки. Более того, через пять лет она мне была вот здесь, они мне были неинтересны ни интеллектуально, ни творчески — никак, потому что то, что творилось вокруг меня, было просто гнусно», — говорит основатель «Кинотавра».