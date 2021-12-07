Марк Рудинштейн запретил приглашать Леонида Ярмольника на свои похороны(2)
75-летний продюсер был уважаем в мире кино. Он до последнего работал, участвовал в ток-шоу и имел много планов на будущее. Но были у него и проблемы в общении с деятелями культуры, например, он несколько раз достаточно резко высказывался в отношении популярного актера Леонида Ярмольника.
«По какой-то причине он взял на себя роль плакальщика. Где хоронят — там Ярмольник! Я даже в связи с последними событиями вспомнил гениальную фразу Папанова: сейчас же страшно не умереть, страшно, что за гробом будут стоять Ярмольники», — говорил он в интервью Ксении Соколовой и Ксении Собчак.
Рудинштейн признавался, что в советские годы и затем в России знал всех выдающихся деятелей кино и театра, но не спешил дружить с ними. Каждый тянул одеяло на себя и на этой почве у них возникали конфликты. «Я к ней не имею отношения. Я никогда не дружил с этими людьми. Я не дружил с Янковским. И с Ярмольником — хотя он вцепляется в тебя как клещ. Я никогда не был из их тусовки. Более того, через пять лет она мне была вот здесь, они мне были неинтересны ни интеллектуально, ни творчески — никак, потому что то, что творилось вокруг меня, было просто гнусно», — говорит основатель «Кинотавра».
Отметим, что Марк Рудинштейн последние годы серьезно болел. Он сам признался, что ведет борьбу с раком, поэтому постоянно проходит различные процедуры и лечится у лучших медиков. Осенью ему стало хуже, было проведено несколько операций, а в ноябре продюсер сам приехал в больницу, после чего его сразу положили в реанимацию. Там у него случился инсульт, а позже Марка Григорьевича перевели на аппарат ИВЛ. Его сердце перестало биться 5 декабря.