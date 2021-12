Привычки, особо опасные для здоровья пенсионеров

ФОТО: Photo by John-Mark Smith on Unsplash

В зрелом и пожилом возрасте необходимо особенно тщательно следить за состоянием своего здоровья. По мнению врачей, к развитию хронических заболеваний у пенсионеров зачастую приводят несколько привычек, от которых обязательно нужно избавиться. Их приводит портал Eat This, Not That.