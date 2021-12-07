Русскоязычный Stand Up возвращается в Таллинн

Влад является полуфиналистом Comedy Battle (ТНТ) и финалистом шоу „Открытый микрофон” (также ТНТ). Влад уже успел покорить сердца зрителей во время своих предыдущих визитов в Прибалтику, а сейчас он прибудет к нам со своей новой программой.