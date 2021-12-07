Русскоязычный Stand Up возвращается в Таллинн(1)
10 и 11 декабря состоится концерты Stand Up Comedy от объединения Tallinn Stand Up. Специальный гость — участник различных проектов Comedy Club production, один из самых мощных представителей Stand Up Петербурга — Владос Алёшин
Влад является полуфиналистом Comedy Battle (ТНТ) и финалистом шоу „Открытый микрофон” (также ТНТ). Влад уже успел покорить сердца зрителей во время своих предыдущих визитов в Прибалтику, а сейчас он прибудет к нам со своей новой программой.
Выступления Владоса — это всегда дерзкий, безбашенный и очень острый юмор на совершенно разные темы.
Встречаемся в приятной атмосфере театрального ресторана Von Krahl, Rataskaevu 10, где пройдёт вечер Stand Up Comedy!
Напоминаем, что наличие covid19 сертификатов обязательно, как и ношение маски. Это уже не шутки!
Билеты можно приобрести здесь.