Латвийский муж Анны Седоковой опять сидит без работы

В ноябре 29-летний Янис Тимма заключил контракт с казанским клубом “УНИКС” на месяц с возможностью дальнейшего продления. Но месяц прошел — и команда больше не нуждается в услугах латвийской звезды. Об этом представители коллектива сообщили журналистам 6 декабря.

“Стороны пришли к взаимному соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Благодарим латвийского форварда за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере”, — гласит сообщение на официальной странице клуба.

Играя за “УНИКС” Янису не удалось показать высокие результаты. Спортсмен принял участие в трех играх Евролиги, и, по всей видимости, руководство коллектива ждало от него куда больших успехов. Прямо скажем, клуб высказался очень дипломатично. Во-первых, “побед” во множественном числе не было — была одна победа и два поражения. Во-вторых, вклад состоял из одного точного трехочкового броска, четырех подборов, двух перехватов и трех передач — и это суммарно за все 28 минут, проведенных в трех матчах.

Черная полоса в карьере началась у Яниса в феврале 2021 года. Во время матча “Химок” с “Зелена-Гурой” в Единой лиге ВТБ Тимма в очередной раз не попал в основной состав, что очень его возмутило. Спортсмен ушел в раздевалку, после чего больше не появлялся на тренировках команды.

После окончания сотрудничества с “Химками” Тимма долго не мог найти новый клуб, поэтому ему приходилось тренироваться самостоятельно. Многие поклонники связывали карьерные проблемы баскетболиста с его личной жизнью. Однако Анна Седокова подчеркивала, что не оказывает влияния на мужа в рабочих вопросах.

Пока неизвестно, где планирует продолжить карьеру Тимма. На родине в Латвии он считается большой звездой, но фанаты не уверены, что Янис захочет возвращаться домой, ведь жена вряд ли последует за ним в Ригу.