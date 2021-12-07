“Неадекватный человек”: Татьяна Тарасова не может простить известного актера

«Были в «Ледниковом периоде» люди, по отношению к которым у меня сплошной негатив. И я говорю об этом открыто! Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? То, что он избил свою супругу, — низость и подлость. Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать. Да и с детства говорила то, что считала нужным», — подчеркнула Тарасава в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Наставник отметила, что вот уже семь лет не здоровается с Башаровым. «Я пыталась с ним поговорить, все слышали, но я больше не хочу. Нет времени и жизни, он взрослый человек. Может, хоть пить бросил», — сокрушается женщина.

По мнению тренера, человек, который не смог справиться с алкоголем, не заслуживает прощения. Тем более тот, кто применял силу к своим близким. «Не терплю хамство, жадность, алчность. Человек, который пьет, не перестанет пить. Какое пьющему человеку может быть прощение? Это неадекватный человек», — считает Татьяна Анатольевна.

Тарасова называет агрессивное поведение мужчин неприемлемым. Она росла в семье, в которой царило взаимоуважение. Ее отец — знаменитый тренер Анатолий Тарасов с нежностью относился к матери.

В третьем браке Тарасовой с Владимиром Крайневым тоже царила идиллия. «Мы жили душа в душу, в нашем доме всегда звучали музыка, смех… Я не могла представить, что можно поругаться. Невозможно», — говорит звезда.

По словам наставницы, ей до сих пор неприятно встречаться с Башаровым. Актера она считает опустившимся человеком, который не заслуживает уважения.