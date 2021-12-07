Продукты, которые помогут при головной боли(1)
Существуют продукты питания, которые способны снять головную боль и даже помочь при мигренях. О них рассказал российский журналист, ведущий программ “Живая еда” и “Чудо техники” Сергей Малоземов в своем TikTok.
В первую очередь речь идет о рыбе, особенно красной. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые снимают частоту и тяжесть приступов.
Во-вторых, это киноа и орехи. Зачастую в организме людей, которые страдают головными болями, мало магния. А эти продукты раз восполняют его недостаток. Кроме того, в них много витаминов группы B: с ними связывают насыщение клеток головного мозга кислородом.
Наконец грибы богаты витамином B2 (рибофлавином). Про него тоже известно, что он снижает частоту и тяжесть приступов головной боли.
В то же время журналист подчеркнул, что если речь идет о хронической головной боли — помочь способны только врачи.