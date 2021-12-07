Продукты, которые помогут при головной боли

В первую очередь речь идет о рыбе, особенно красной. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые снимают частоту и тяжесть приступов.

Во-вторых, это киноа и орехи. Зачастую в организме людей, которые страдают головными болями, мало магния. А эти продукты раз восполняют его недостаток. Кроме того, в них много витаминов группы B: с ними связывают насыщение клеток головного мозга кислородом.

Наконец грибы богаты витамином B2 (рибофлавином). Про него тоже известно, что он снижает частоту и тяжесть приступов головной боли.

В то же время журналист подчеркнул, что если речь идет о хронической головной боли — помочь способны только врачи.