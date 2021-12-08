Леонид Ярмольник намекнул на причину конфликта с Рудинштейном(2)
Еще при жизни Марк Григорьевич заявлял, что не хотел бы видеть Ярмольника на своих похоронах, так как считает его неискренним человеком, эдаким плакальщиком. Леонид Исаакович ответил на выпад ныне покойного Рудинштейна в свой адрес, — пишет “СтарХит”.
Ярмольник не стал негативно отзываться о Рудинштейне, но отметил непростой характер Марка Григорьевича.
“Ни слова не скажу, ни слова. Вы, наверное, когда происходит что-то, знаете только, что происходит. Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться. Это случилось после его заявлений про Сашу Абдулова, про Олега Янковского”, — поделился 67-летний артист.
Рудинштейн и сам сожалел о своих словах. “Ничего не могу доказать. Я рассказывал с юмором, а вышла туфта, — сказал он. — Я задел только Янковского и Абдулова. Виню себя за откровенность. По сей день несу этот крест”.
Что же такого наговорил Рудинштейн? В своих воспоминаниях он (пусть и завуалировано, заменяя имена и фамилии) рассказывал о том, как Янковский, будучи формально “лицом “Кинотавра”, просил много, но категорически отказывался идти навстречу сам. Абдулову же “досталось” как “посредственному актеру”. Впрочем, Марк Григорьевич готов был откровенно рассказывать и о других — например, о том, в каком состоянии однажды застал на фестивале Жерара Депардье и как напивался Александр Адабашьян.
В минувшие выходные Марк Григрьевич ушел из жизни. Прощание с ним пройдет сегодня. По словам близких, тело Рудинштейна кремируют.