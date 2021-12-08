Леонид Ярмольник намекнул на причину конфликта с Рудинштейном

Ярмольник не стал негативно отзываться о Рудинштейне, но отметил непростой характер Марка Григорьевича.

“Ни слова не скажу, ни слова. Вы, наверное, когда происходит что-то, знаете только, что происходит. Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться. Это случилось после его заявлений про Сашу Абдулова, про Олега Янковского”, — поделился 67-летний артист.

Рудинштейн и сам сожалел о своих словах. “Ничего не могу доказать. Я рассказывал с юмором, а вышла туфта, — сказал он. — Я задел только Янковского и Абдулова. Виню себя за откровенность. По сей день несу этот крест”.

Что же такого наговорил Рудинштейн? В своих воспоминаниях он (пусть и завуалировано, заменяя имена и фамилии) рассказывал о том, как Янковский, будучи формально “лицом “Кинотавра”, просил много, но категорически отказывался идти навстречу сам. Абдулову же “досталось” как “посредственному актеру”. Впрочем, Марк Григорьевич готов был откровенно рассказывать и о других — например, о том, в каком состоянии однажды застал на фестивале Жерара Депардье и как напивался Александр Адабашьян.

В минувшие выходные Марк Григрьевич ушел из жизни. Прощание с ним пройдет сегодня. По словам близких, тело Рудинштейна кремируют.