“Зал заплакал”: юбилейный концерт шоу “Голос” прошел на девятый день после смерти Александра Градского

Именно команда Александра Градского из десятого сезона шоу “Голос” открыла концерт. Артисты вышли на сцену и исполнили легендарную композицию “Как молоды мы были”. Разумеется, они посвятили ее своему наставнику. Алишер Каримов, который считается одним из фаворитов проекта, опубликовал несколько отрывков выступления. “Всегда будем помнить вас, Маэстро”, — подписал он трогательные видео.

Многие зрители, присутствовавшие на мероприятии, не смогли сдержать эмоции. “На этом моменте я заплакала. Очень трогательно и грустно”; “Это было потрясающе”; “Надеюсь, он слышит ребят и гордится ими”, — делились поклонники шоу. Ожидается, что телеверсия концерта будет показана на Первом канале.

Напомним, что Александр Градский скончался от инфаркта головного мозга 28 ноября. Артист был госпитализирован в больницу за пару дней до этого в тяжелом состоянии. Уже потом выяснилось, что мэтр серьезно болел в последние недели жизни, но продолжал работать над шоу “Голос”. Иногда на съемки его привозили прямо на больничной кровати, поскольку Александр Борисович не мог ходить.

Как вспоминали позднее коллеги, Градского пытались уговорить отдохнуть, но он ничего не хотел слышать. Музыкант чувствовал ответственность за подопечных, которых набрал в команду. Символично, что юбилейный концерт прошел спустя девять дней после трагедии. Ходили слухи, что мероприятие даже могут отменить, но артисты решили не подводить зрителей.

К слову, в подобной ситуации оказались и бывшие участники "Голоса", а ныне артисты театра "Градский холл", концерт которых должен был состояться в субботу. Зрители также были готовы и к отмене любимого "Кинохита", однако артисты понимали, что такой поворот не устроил бы самого Градского. Концерт прошел при полном аншлаге. Завершался он, как и при жизни Александра Борисовича, "Песней о надежде" из фильма "Узник замка Иф". К видео из фильма добавились кадры из "Голоса", после чего и зрители, и артисты попрощались с "папой-основателем" театра долгими аплодисментами. Здесь также мало кто смог сдержать слезы.