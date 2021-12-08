Полина Гагарина до суда примирилась с бывшим мужем

Дмитрий Исхаков отказался от иска к бывшей жене — Полине Гагариной. Экс-супруги подписали мировое соглашение, в котором оговорили все нюансы общения с общей 4-летней дочерью Мией.

“Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка”, — коротко прокомментировал итоги слушания адвокат Гагариной Филипп Рябченко.

Судя по всему, речь в документе идет в том числе и о совместных отпусках с дочкой — Исхаков, напомним, был сильно против того, чтобы с его наследницей проводил время новый ухажер Полины. А также хотел бы иметь непосредственный доступ в дом Гагариной, когда та на гастролях: жаловался, мол, Мию воспитывают няни. Но этот пункт явно остался за певицей.

К слову, по сути звезда никогда и не препятствовала общению отца с ребенком: Исхаков регулярно встречался с малышкой, делился фотоотчетами в Инстаграме. Несмотря на это, в какой-то момент фотограф неожиданно взорвался: “Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь”.

Гагарина в свою очередь никак не комментировала скандальные высказывания бывшего мужа. И даже проводила время втроем с Дмитрием и ребенком, — к примеру, семья вместе посещала детский утренник девочки.

Говорили, что Исхаков планировал делить совместно нажитое в браке имущество — пара многое приобрела за шесть лет официального союза. Появилась новая недвижимость, автомобили, счета в банках. Пока непонятно, пойдет ли мужчина теперь на этот шаг.