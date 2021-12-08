“Была на грани”: Клара Новикова рассказала о борьбе с раком груди

Несколько лет назад Кларе Новиковой диагностировали рак груди. “Профессор, который меня оперировал, сказал: “Как только сможешь встать, иди в храм и большую свечу поставь. Я не знаю, как все сложится. Но знаю, что каждый день в медицине происходят открытия, изобретаются лекарства, которые продлят жизнь человеку”. Вот с этим я живу…“ — заявила артистка.

Она добавила, что на ее теле после удаления опухоли остались последствия. “Может быть, я бы носила что-то другое из одежды… Сейчас есть пластика, я к ней не прибегала. Если я узнаю, что у кого-то есть такая проблема, то буду там первой, чтобы сказать: “Посмотри на меня””, — призналась она в YouTube-шоу “Скажи Гордеевой”.

Артистка опасается рецидива, поэтому старается мудро распределять свои силы. “Я бы сделала больше. Играла бы в театре, я бы не ленилась. Очень многое от лени. Отмахиваешься, мол, потом. А потом не получается”, — рассуждает она.

В самый тяжелый период Новикову поддерживали близкие. “Любой человек, у которого обнаруживается история эта, разве не думает, что это может его убить? У меня был жив муж, который “переболел” вместе со мной, пережил все вместе со мной. У меня была удивительная девочка-костюмер, которая была со мной в больнице с первого до последнего дня, помогала мне. У меня был гениальный врач. А сама я ходила в соседние палаты к женщинам, которые отказывались от еды, от жизни”, — поделилась артистка сокровенным.

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