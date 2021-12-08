Уже в эту пятницу! В YouTube покажут архивный спектакль Русского театра в постановке Романа Виктюка

Молодой сценарист Джо Гиллис безуспешно пытается найти своё место в Голливуде. Случайно на бульваре Сансет, где обитают “звезды” американской фабрики грёз, он попадает в особняк знаменитой в прошлом кинодивы Нормы Дэсмонд. Встреча с ней кажется ему судьбоносной, ведь Норма мечтает сыграть Саломею и сама пишет сценарий для будущего фильма, который должен вернуть ей былую славу. Гиллис остаётся жить в особняке и включается в работу. Но не тут-то было. В жизнь Нормы Дэсмонд, переигравшей сотни ролей в кино, неожиданно врывается роковая страсть к молодому мужчине… А у него завязывается роман с молодой Бетти Шеффер — редактором с киностудии “Парамаунт”. Альфонс поневоле, Джо решает уйти от Нормы. Но в порыве неразделенной страсти “звезда” пускает в ход шантаж, угрожая покончить с собой…