Уже в эту пятницу! В YouTube покажут архивный спектакль Русского театра в постановке Романа Виктюка(1)
В пятницу, 10 декабря, в 18:00 на YouTube-канале Александра Ивашкевича будет показан спектакль Русского театра Эстонии “Бульвар заходящего солнца”.
Посмотреть спектакль можно по ссылке: https://youtu.be/BipoFVuDFFo
Режиссёр-постановщик: Роман Виктюк.
В ролях: Ада Роговцева, Александр Ивашкевич, Эдуард Томан, Юлия Яблонская.
Премьера состоялась 16 октября 1998 года.
Спектакль поставлен по пьесе Виктора Денисова “Бульвар Сансет”.
Это драматургические фантазии на темы одноименного фильма Билли Уайлдера о трагедии забытых “звёзд” Голливуда.
Молодой сценарист Джо Гиллис безуспешно пытается найти своё место в Голливуде. Случайно на бульваре Сансет, где обитают “звезды” американской фабрики грёз, он попадает в особняк знаменитой в прошлом кинодивы Нормы Дэсмонд. Встреча с ней кажется ему судьбоносной, ведь Норма мечтает сыграть Саломею и сама пишет сценарий для будущего фильма, который должен вернуть ей былую славу. Гиллис остаётся жить в особняке и включается в работу. Но не тут-то было. В жизнь Нормы Дэсмонд, переигравшей сотни ролей в кино, неожиданно врывается роковая страсть к молодому мужчине… А у него завязывается роман с молодой Бетти Шеффер — редактором с киностудии “Парамаунт”. Альфонс поневоле, Джо решает уйти от Нормы. Но в порыве неразделенной страсти “звезда” пускает в ход шантаж, угрожая покончить с собой…
Роман Виктюк: “Виктора Денисова я всегда знал как первоклассного переводчика: его интерпретации драматургии Уильямса, Олби и Пинтера вызывали восхищение — и не только у меня. И лишь в середине 90-х я узнал, что он пишет собственные пьесы — и очень интересные. В частности, меня так очаровал его “Бульвар Сансет”, что, прочитав пьесу, я тут же поставил ее в Таллинне, взяв на главную роль Аду Роговцеву”.
Архивная видеозапись предоставлена Русским театром Эстонии.
Качество: оцифровка VHS.
Запись останется в открытом доступе на официальном канале Александра Ивашкевича: https://www.youtube.com/user/aivashkevich