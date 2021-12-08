Латвийские блогеры приготовили самую большую в стране порцию оливье

“На улице морозы и заснеженные дороги, люди снова в ожидании новых ограничений. Мы решили весело напомнить всем о грядущих праздниках и установить рекорд самого большого салата оливье в Латвии”, — рассказал Роман.

Блогерам понадобилось более суток, чтобы воплотить задуманное. На приготовление ставшим традиционным в Новый год блюда было потрачено 70 кг докторской колбасы, 25 кг зеленого горошка, 115 кг картошки, 30 кг маринованных огурцов, 15 кг майонеза, 150 яиц и 30 кг моркови. В итоге вес салата превысил 300 кг.

Поскольку салат превышал размеры любой кухонной посуды, было принято решение поместить блюдо в кубл, где обычно проводятся банные процедуры. Финалом всего процесса стало общее купание блогеров в кубле с салатом. Автором идеи блюда стал сооснователь рижского тикток-дома “Fam3House” Роман Ноздрин.

Кроме того, повара записали трек, посвященный своему "детищу".