ВИДЕО | "Человека без головы не убедить": теледоктор Мясников отчаялся бороться с антиваксерами

По словам Мясникова, он на протяжении многих лет борется с противниками вакцинации. Пропаганда антиваксеров крайне вредна и опасна. А к врачам, которые отговаривают от прививки, и вовсе нужно относиться как к предателям.

Также он пояснил, почему отказался подписывать письмо антиваксерам с призывом посетить “красную зону”. “Я изначально говорил, что это будет иметь тот эффект, который имеет: что никто не придет либо устроит цирк, хотя я очень хорошо понимаю врачей. Мракобеса и человека без головы не убедит ни одна красная зона. Будет говорить, что все подстроено, что там лежат вакцинированные. Врачи, которые подписали, относятся к своим адресатам, как к нормальным людям, просто заблуждающимся”, — сказал Мясников.