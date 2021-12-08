“Песня года” попыталась стать ближе к молодежи. Все закончилось скандалом с Егором Шипом(1)
Знаменитый фестиваль “Песня года”, который проходит с 1971 года, решил двигаться в сторону молодежи. Помимо традиционного концерта с мэтрами эстрады, который вся страна ежегодно смотрит, доедая оливье 1 января, было решено сделать отдельный день с молодыми артистами. И тут налаженная за полвека система дала сбой: 19-летний тиктокер, артист Black Star Егор Шип остался недоволен организацией и устроил скандал, — пишет Super.
Тиктокер с аудиторией в 11 миллионов обвинил организаторов “Песни года” в сорванном выступлении и “скотском отношении к артистам”. По словам Шипа, его заставляли открывать рот под плюс, включили не ту фонограмму, выключили микрофон и “просто дали опозориться”.
Исполнитель хита “Диор”, как и полагается настоящему блогеру, транслировал весь конфликт себе в сториз. Он опубликовал видео, на котором снимает режиссера концерта и нецензурно выражается в ее адрес. В разговоре с Super Екатерина Корнеева, режиссер “Песни года”, рассказала, что за 30 лет работы в шоу-бизнесе с народными артистами России с таким хамским отношением она столкнулась впервые. По словам Екатерины, артист кричал о желании петь под минус, но даже не явился на репетицию.
Вот ее рассказ. “Пришел молодой человек, очень перевозбужденный, и крайне неадекватно себя вел. Его администратор прислал нам фонограмму, минус. Когда артист присылает минус, это подразумевает, что он приезжает на репетицию и пробует свой голос в микрофон. У нас много ребят работали в минус, они приезжали с утра на саундчек, это группа Dabro, Ваня Дмитриенко. Егора, конечно, не было. Ну да ладно. Я ему показала, как выходить на сцену, все хорошо. А потом, думаю, может, так нужно у них, у тиктокеров, музыка идет, а он не поет. После выступления он просто выбежал со сцены, мат-перемат, и орет, что мы ему не включили микрофон. Начал говорить, что мы ему включили не ту фонограмму, хотя какую прислали, такую мы и поставили, а микрофон у него был включен. Я запросила звуковой файл из ПТС, у него был выведен микрофон, но он не пел, а шептал. Я думаю, что он просто не мог петь, поэтому решил с больной головы на здоровую переложить. Начал требовать переснять номер. Я говорю, хорошо, только дай другую фонограмму, но он этого не сделал. Говорит, вы меня хотели специально унизить. Это я еще очень интеллигентно говорю, на самом деле это было с диким матом, чуть ли не с кулаками”.
Позднее историю со своей стороны поведала одна из организаторов конкурса Виктория Танес: “Мы со всех собирали фонограммы плюсом, потому что это была телесъемка, с Шипа в том числе. Они очень долго настаивали на том, чтобы петь под минус, но мы не могли им этого разрешить. Они прислали плюс, мы поставили плюс, а 30 ноября прислали лайв-версию, попросили заменить фонограмму. Мы решили, что это записанное лайв-выступление, а не минус концертный. Мы заменили фонограмму на эту версию. Оказалось, что это была не лайв-версия, а концертный минус. Шип вышел под эту версию, но у него был включен микрофон. Егор мог спокойно начать петь, но он этого не сделал. И утверждает везде, что у него был выключен микрофон. На записи с пульта слышно, что Шип просто специально шептал, а не пел”.
По версии самого Шипа, организаторы включили не ту версию фонограммы специально. По словам певца, у него была отключена ушная гарнитура, поэтому он не понимал, что на сцене не слышно его голоса.
“Перед выходом на сцену режиссер мне сказала, что будет играть фонограмма, поэтому нужно просто открывать рот под слова. Ушную гарнитуру, соответственно, мне никто не подключил, трека в ушах я не слышал. В итоге я вышел на сцену, а вместо фонограммы они поставили лайв-версию трека (или по-другому минус трека). Это когда фонограмма звучит на припеве, а куплеты заглушены. И артист должен их петь вживую в микрофон. Из-за того, что они мне не подключили гарнитуру, я даже не слышал, что играет лайв-версия, и просто открывал рот, как мне и сказали. Все музыканты знают, что на сцене ты не слышишь полностью трек без гарнитуры, так как весь звук направлен в зал. Ее не подключают, когда поют под фонограмму, но всегда подключают при лайв-выступлениях, чтобы попадать в слова и полностью слышать трек. В итоге я только в середине выступления понял, что играет минус и куплетов никто из зрителей не слышит. Но я не ушел со сцены из-за уважения к публике. И выступал до конца, понимая, что на куплетах слова заглушены. Сразу после выступления меня зрители начали отмечать в сториз и писать: “Шип петь не умеет”.
Дальше произошел скандал с режиссером, на которую накинулся молодой артист. По словам Егора, за кулисами он “обоснованно попросил объяснений и возможности перевыступить”. На самом деле Шип “обоснованная просьба” сводилась к репликам вроде “Вы ваще тут попутали?” и “С *** ли?”.
“Я подошел к режиссеру и обоснованно попросил объяснений и возможности перевыступить. Сначала она меня полностью игнорировала. Потом начала кричать: “Мальчик, иди отсюда! Вот есть артисты большие, а ты вообще кто?” Оскорбляла меня, называя неадекватным и пьяным, хотя я был трезв. В итоге после долгих споров нам пообещали дать возможность перевыступить”, — жаловался Егор.
Далее команда Шипа попросила дать им возможность переписать выступление, поскольку такая версия явно не пойдет в эфир. Сотрудники “Песни года” сначала отказали певцу в этой возможности из-за его неподобающего поведения. Однако после этого вмешались менеджеры. И режиссер Екатерина Корнеева согласилась перезаписать перформанс Шипа после всех выступлений на сцене и за ней.
“В итоге после долгих споров нам пообещали дать возможность перевыступить. Их звукорежиссер и мой диджей даже уже настроили аппаратуру и проверили трек, который будет играть. Мы стояли за сценой до конца выступлений всех артистов и ждали команды от нее, чтобы выступить. Но ни с того ни с сего режиссер подошла к моему менеджеру и диджею и начала кричать на них: “Перевыступать никто не будет!” Они ей сказали: “Почему вы на нас кричите? Мы вам слова плохого не сказали”. Она им ответила: “Да кто вы такие, чтобы я с вами разговаривала”. После этого она дала команду выводить людей из зала”, — продолжил Шип.
А по версии организаторов, режиссер сказала менеджерам отнести верную фонограмму на пульт к звукорежиссеру. Команда Шипа же, по словам сотрудников, собиралась воспроизвести звук с пульта их диджея, который нужно было подключать отдельно, а времени на это не было. В итоге певец и его менеджеры покинули площадку.
“Корнеева разрешила Шипу перезаписать выступление в конце концерта, сказала, чтобы отнесли фонограмму к звукорежиссеру на пульт. Они этого не сделали. За одну песню до конца концерта пришли снова и изъявили желание запустить трек с пульта своего диджея. Но для этого нужно было отключить всю технику и переподключить, что занимает 15–20 минут по времени. Столько держать зал не было возможности. Поэтому Корнеева им еще раз сказала: “Несите фонограмму к звукорежиссеру, у вас на это есть одна песня, мы потянем время ведущими”. Они этого делать не стали”, — прокомментировала Виктория Танес.
В итоге Шипа в телеверсии концерта не будет, а организаторы “Песни года” крепко задумались, связываться ли в дальнейшем с молодыми дарованиями, когда есть проверенные десятилетиями артисты.