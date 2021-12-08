“Песня года” попыталась стать ближе к молодежи. Все закончилось скандалом с Егором Шипом

Вот ее рассказ. “Пришел молодой человек, очень перевозбужденный, и крайне неадекватно себя вел. Его администратор прислал нам фонограмму, минус. Когда артист присылает минус, это подразумевает, что он приезжает на репетицию и пробует свой голос в микрофон. У нас много ребят работали в минус, они приезжали с утра на саундчек, это группа Dabro, Ваня Дмитриенко. Егора, конечно, не было. Ну да ладно. Я ему показала, как выходить на сцену, все хорошо. А потом, думаю, может, так нужно у них, у тиктокеров, музыка идет, а он не поет. После выступления он просто выбежал со сцены, мат-перемат, и орет, что мы ему не включили микрофон. Начал говорить, что мы ему включили не ту фонограмму, хотя какую прислали, такую мы и поставили, а микрофон у него был включен. Я запросила звуковой файл из ПТС, у него был выведен микрофон, но он не пел, а шептал. Я думаю, что он просто не мог петь, поэтому решил с больной головы на здоровую переложить. Начал требовать переснять номер. Я говорю, хорошо, только дай другую фонограмму, но он этого не сделал. Говорит, вы меня хотели специально унизить. Это я еще очень интеллигентно говорю, на самом деле это было с диким матом, чуть ли не с кулаками”.