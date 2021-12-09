Youtube заблокировал канал Марии Шукшиной

Стоит отметить, что последние месяцы из уст актрисы звучит непроверенная информация, из-за чего она не раз попадала в скандалы. В соцсетях артистка публикует странные ролики, регулярно пугает рассказами о чипировании, Билле Гейтсе, порабощении народа и божественном вмешательстве.

В этой связи телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что актриса просто-напросто собирает вокруг себя толпу. “Шукшина просто пытается сделать себе имя на фоне ситуации и собрать вокруг себя таких же поклонников. В теме вакцинации она глупа как пробка”, — сказал без обиняков телеведущий.

Режиссер Юлий Гусман тоже не сдержался и высказался в адрес Марии Васильевны. “Я считаю, что это преступление. Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Вакцина может действовать лучше или хуже, но она фактически дает гарантию спасения… Я как врач вам говорю. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, несут полный бред”, — отметил он.