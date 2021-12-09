Суд разрешил Гришковцу называть Земфиру наркоманкой

По данным суда, Земфира в иске указала, что 27 мая в программе “Би Коз” на телеканале “Дождь” Гришковец высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвав певицу “наркоманкой”.

Земфира просила признать высказывания Гришковца не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а ролик с интервью требовала удалить. Иск включал и материальные требования: полтора миллиона рублей компенсации морального вреда, а также более 45 тысяч рублей (около 600 евро) юридических расходов.